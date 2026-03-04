Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapmak - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapmak

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri Türkiye Kupası maçının ardından konuştu. Üç kulvarda da yollarına devam etmelerinin psikolojik olarak kendilerini güçlendirdiğini belirten Buruk, "Ligdeki liderliğimiz, Avrupa'daki son 16'ya kalışımız ve Türkiye Kupası grup aşamasını birinci olarak bitirmemiz psikolojik anlamda bizi daha da güçlendiriyor. Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapabilmek" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 00:19
        "Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapmak"

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin lig, Avrupa ve kupada en iyisini yapmak olduğunu söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.

        Okan Buruk, maçın ilk yarısında 2 gol bulduklarını belirterek, "Bu yarıda oynadığımız oyunu ikinci yarıda biraz daha devam ettirdik. Maç sonuna kadar skoru koruyarak da kazanmasını bilen taraf olduk." dedi.

        Karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Buruk, "Kupada 4 galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Ligdeki liderliğimiz, Avrupa'daki son 16'ya kalışımız ve Türkiye Kupası grup aşamasını birinci olarak bitirmemiz psikolojik anlamda bizi daha da güçlendiriyor. Hedefimiz 3 kupada da en iyisini yapabilmek." diye konuştu.

        "ELİMİZDEN GELENİN EN FAZLASINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Galatasaray taraftarlarına karşı sorumluluklarını bildiklerini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

        "Bugün stada gelerek bizi destekleyen, dün havalimanına gelen ve otelin önünde büyük bir gösteri yapan Galatasaray taraftarına layık olmak için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu hafta sonu lig, önümüzdeki hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız."

        Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu dile getirerek, "Oynadıkları oyundan dolayı başarılar diliyorum. İyi oynuyorlar. Kendi sahalarında özellikle bunu net bir şekilde gösteriyorlar. Bugün kazanan biz olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

