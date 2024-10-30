Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? GS Avrupa Ligi maç fikstürü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında İngiliz ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zorlu Tottenham maçını puan yada puanlar alarak tamamlamak istiyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken Galatasaray - Tottenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalar başladı. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detalyar…
UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere’nin Premir Lig ekiplerinden Tottenham’ı konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Cimbom, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Okan Buruk’un kadro tercihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Galatasaray - Tottenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham’ı konuk ediyor.
Galatasaray Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü RAMS Park’ta oynanacak. Zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray Tottenham maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
7 Kasım | Galatasaray - Tottenham
29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık | Malmö - Galatasaray
21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak | Ajax - Galatasaray
GALATASARAY HİÇ KAYBETMEDİ!
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor.
Grubun ilk maçında PAOK'u sahasında 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ikinci maçında Rigas Skola deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.
Üçüncü hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk eden Cimbom, 3-0 öne geçtiği maçta 4-3'lük skorla sahadan galibiyet ile ayrılarak puanını 7'ye çıkardı.