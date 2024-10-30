UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İngiltere’nin Premir Lig ekiplerinden Tottenham’ı konuk edecek. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Cimbom, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Okan Buruk’un kadro tercihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Galatasaray - Tottenham maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…