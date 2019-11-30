Galatasaray kafilesini taşıyan uçak, saat 17.40'ta Trabzon Havalimanı´na iniş yaptı. Sarı kırmızılı takımı bir grup taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan kafile, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon´da konaklayacakları otele geçti.
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