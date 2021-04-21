Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

VAR: Cüneyt Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Aslan bugün galip gelerek, dün Sivas'ta berabere kalan lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4'e indirmeyi hedefliyor. Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı.

Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç kaybetmeyen Trabzonspor ise hem bu serisini sürdürmek hem de bu sezon derbilerdeki kötü istatistiğini (5 maçta 4 yenilgi) düzeltme amacında. Trabzon bu sezon büyük maçlardaki tek galibiyetini ikinci yarıda Beşiktaş'a karşı aldı.

Trabzonspor ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

131. RANDEVU

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 130 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 170, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 95 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 123, Trabzonspor ise 109 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 47 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi. İstanbul'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 64 golüne karşılık, Trabzonspor 51 gol kaydetti.