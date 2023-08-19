Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar ilk 3 puanını elde etmek istiyor. Trabzonspor ise ikide iki yapma peşinde! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.
Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.
ZANIOLO VE TETE YOK
Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında Nicolo Zaniolo ve Tete'den yararlanamayacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız karşılaşmada süre almayacak.
Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.
ZAHA'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Galatasaray'ın diğer bir yeni transferi Wilfried Zaha'nın da durumu belirsiz. Dün gerçekleştirilen son antrenmana katılmayan İngiliz yıldızın MR'ı çekilirken durumunun maç saatinde netleşeceği belirtildi.
TRABZONSPOR ALTI EKSİKLE GELDİ
Bordo-mavililer İstanbul'a altı oyuncusundan yoksun geldi. Trabzonspor'da derbide Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Mislav Orsic, Edin Visca ve yeni transfer Taxiarchis Fountas kadroya dahil edilmedi.
MUHTEMEL 11'LER
MUSLERA
BOEY
NELSSON
ABDÜLKERİM
KAZIMCAN
LUCAS TORREIRA
SERGIO OLIVEIRA
BARIŞ ALPER
MERTENS
KEREM
ICARDI
UĞURCAN
LARSEN
BENKOVIC
DENSWIL
EREN ELMALI
KOURBELIS
DOĞUCAN (TEKLIC)
ABDÜLKADİR
BAKASETAS