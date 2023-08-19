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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

        Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar ilk 3 puanını elde etmek istiyor. Trabzonspor ise ikide iki yapma peşinde! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:50
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        1

        Galatasaray, ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

        2

        Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.

        3

        Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.

        4

        ZANIOLO VE TETE YOK

        Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında Nicolo Zaniolo ve Tete'den yararlanamayacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralanan İtalyan yıldız karşılaşmada süre almayacak.

        5

        Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.

        6

        ZAHA'NIN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

        Galatasaray'ın diğer bir yeni transferi Wilfried Zaha'nın da durumu belirsiz. Dün gerçekleştirilen son antrenmana katılmayan İngiliz yıldızın MR'ı çekilirken durumunun maç saatinde netleşeceği belirtildi.

        7

        TRABZONSPOR ALTI EKSİKLE GELDİ

        Bordo-mavililer İstanbul'a altı oyuncusundan yoksun geldi. Trabzonspor'da derbide Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Mislav Orsic, Edin Visca ve yeni transfer Taxiarchis Fountas kadroya dahil edilmedi.

        8

        MUHTEMEL 11'LER

        MUSLERA

        9

        BOEY

        10

        NELSSON

        11

        ABDÜLKERİM

        12

        KAZIMCAN

        13

        LUCAS TORREIRA

        14

        SERGIO OLIVEIRA

        15

        BARIŞ ALPER

        16

        MERTENS

        17

        KEREM

        18

        ICARDI

        19

        UĞURCAN

        20

        LARSEN

        21

        BENKOVIC

        22

        DENSWIL

        23

        EREN ELMALI

        24

        KOURBELIS

        25

        DOĞUCAN (TEKLIC)

        26

        ABDÜLKADİR

        27

        BAKASETAS

        28

        TREZEGUET

        29

        MAXI GOMEZ (UMUT)

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