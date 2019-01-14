Bir süredir Monaco, Nice ve Al Ittihad'ın transfer gündeminde yer alan Younes Belhanda'da sıcak gelişme yaşanıyor! Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın 8 milyon Euro'luk transfer teklifi yaptığı Faslı yıldızın takımdan ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı kulübe ilettiği iddia edildi.

Bip Spor'un haberine göre Al Ittihad, Younes Belhanda'ya yıllık 5.5 milyon Euro garanti ücreti kabul ettirdi. Belhanda, takımdan ayrılmak istediğini teknik kadroya iletti.

2-2'lik skorla sonuçlanan ve maçın bitiminin ardından çıkan olaylarda birçok futbolcusu ceza alan Galatasaray'da yönetimin Belhanda'ya olayların çıkması sebebiyle 200 bin Euro para cezası kestiği, Faslı futbolcunun da diğer takım arkadaşlarına kendisinden daha az ceza aldığı nedeniyle huzursuz olduğu da öne sürülmüştü.

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