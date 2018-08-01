Türk futbolunda en çok tartışılan konuların arasında 'oynamadan kazanan' futbolcular yer alıyor... Özellikle 3 büyükler; sorumsuz yöneticilerin paralar akıtıp transfer ettikleri ancak teknik direktörlerin yüzlerine bakmadığı oyuncularla doldu taştı.
1
1|19
Türk futbolunda en çok tartışılan konuların arasında 'oynamadan kazanan' futbolcular yer alıyor... Özellikle 3 büyükler; sorumsuz yöneticilerin paralar akıtıp transfer ettikleri ancak teknik direktörlerin yüzlerine bakmadığı oyuncularla doldu taştı.
2
2|19
Galatasaray ve Beşiktaş'ta ise astarı yüzünden pahalıya gelen bu futbolculara daha çok rastlanıyor... Transfermarkt verilerine göre; şu anki piyasa değerleri, kazandıkları paralar ile yaptıkları katkılar karşılaştırıldığında ortaya oldukça vahim bir tablo çıkıyor.
3
3|19
Galatasaray'da bu araştırmaya en uygun isim şüphesiz Tarık Çamdal... 1 Eylül 2014 tarihinde piyasa değeri 2.7 milyon Euro iken 4.75 milyon Euro'ya Eskişehir'den transfer edildi...
4
4|19
5 senelik de imza atan Tarık'ın şu anki piyasa değeri ise 200 bin Euro... Ancak Galatasaray'dan kazandığı para ise 1.6 milyon Euro. Tarık, geride kalan 4 sezon boyunca 42 maça çıktı...
5
5|19
Bu süre içinde ise 5 milyon 350 bin Euro kazandı...
6
6|19
Gelelim Beşiktaş'a... Siyah-Beyazlı takımda bu isimler biraz daha kabarık... Performas-ücret ve şu anki piyasa değerlerine bakılınca Mustafa Pekmetek, Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Alvaro Negredo isimleri dikkat çekiyor...
7
7|19
Şu anda piyasa değeri 800 bin Euro olan Mustafa Pektemek'in yıllık kazancı 1.7 milyon Euro...
8
8|19
2011 yılından beri Siyah-Beyazlı kulüpte olan ve bu süre içinde bir sezon Başakşehir'e kiralanan Pektemek toplam 133 maça çıktı.
9
9|19
Bu rakam ortalamanın oldukça altında kalırken, bonservisine 4 milyon Euro verilen ve kulübenin müdavimi olan Pektemek, 2015 yılına kadar toplam 9,5 milyon lira kazandı.
10
10|19
2015'te 4 yıllık sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlı oyuncu bu süreçte bonuslar hariç cebine 4,5 milyon Euro koydu. Bu sezon da kalırsa 1 milyon 700 bin Euro kazanacak.
11
11|19
Bir diğer isim ise müzmin sakat Veli Kavlak...
12
12|19
O da 2011'de Rapid Wien'den 2,25 milyon Euro'ya transfer edildi... Siyah-Beyazlı formayla toplam maça çıkma sayısı 156... Her ne kadar sakatlıkla boğuşsa da bu rakam da ortalamanın oldukça altındı.
13
13|19
2011 yılında ilk geldiğinde yıllık 400 bin Euro kazanan Veli'nin daha ücretinde sonra iyileştirmeye gidildi ve 2015 yılına kadar toplamda 2.1 milyon Euro kazandı... 2015 yılında sözleşmesi yenilenenler kervanına katılan Veli'nin kazancı bir anda uçuşa geçti.
14
14|19
4 yıllık sözleşme imzalayan ve bu süreçte formanın rengini bile unutan Veli'ye şu ana kadar toplam 4,5 milyon Euro ödendi. Piyase değeri 450 bin Euro olan Veli, bu sezon da takımda kalırsa 1 milyon 700 bin Euro'yu daha cebine koyacak.
15
15|19
Yine Beşiktaş, bu kez Aras Özbiliz... Büyük umutlarla 2016'nın ocak ayında Spartak Moskova'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer edildi. Geleceğin yıldızı olarak alınan Aras, transferinin 5 gün sonrasında Rayo Vallecano kiralandı.
16
16|19
Şu anki piyasa değeri sadece 200 bin Euro... 2020'nin haziran ayına kadar sözleşmesi olan ve Siyah-Beyazlı formayla sadece 5 maça çıkan Aras, şimdiye kadar yıllık 1.2 milyon Euro kazandı... Sözleşme sonuna kadar kalırsa 2.4 milyon Euro'nun daha sahibi olacak...
17
17|19
Gelelim Alvaro Negredo'ya... Geçen sezon büyük umutlarla 2,5 milyon Euro'ya transfer edildi...
18
18|19
2+1 yıllık sözleşme imzalanan İspanyol forvetin şu anki piyasa değeri 2 milyon Euro, ancak Beşiktaş'taki yıllık kazanca 4.35 milyon Euro.
19
19|19
Geçen sezon Kartal'ın birinci santforu olan ve 43 maçta 15 gol atan Negredo, hayal kırıklığı yarattı. 1 sezon daha sözleşmesi olan ve elden çıkarılmak istenen İspanyol oyuncu, kalması halinde 4.35 milyon Euro'nın yanı sıra bonuslar kazanacak.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.