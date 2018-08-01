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4 yıllık sözleşme imzalayan ve bu süreçte formanın rengini bile unutan Veli'ye şu ana kadar toplam 4,5 milyon Euro ödendi. Piyase değeri 450 bin Euro olan Veli, bu sezon da takımda kalırsa 1 milyon 700 bin Euro'yu daha cebine koyacak.