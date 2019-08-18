Galatasaray ve Fenerbahçe'den Samassa'ya geçmiş olsun mesajı

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında karşı karşıya gelirken 45+1'inci dakikada Tyler Boyd'la çarpıştıktan sonra sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Samassa'dan iyi haber gelirken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fenerbahçe, hem Sivasspor'a hem de Samassa'ya geçmiş olsun dileğinde bulunurken "Maç esnasında yaşanan çarpışmada baygınlık geçiren Demir Grup Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa’ya acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yaptığı paylaşım da şu şekilde:

"DG Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, mümkün olan en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini temenni ediyoruz"

Beşiktaş'ın paylaşımı: