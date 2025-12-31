Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Galatasaray ve Trabzonspor'dan Süper Kupa için TFF'ye erteleme talebi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray ve Trabzonspor'dan Süper Kupa için TFF'ye erteleme talebi!

        Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Ocak'ta başlayacak Turkcell Süper Kupa organizasyonunun ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde TFF'ye başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 31.12.2025 - 15:28 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Kupa için TFF'ye erteleme talebi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        5-6 Ocak tarihlerinde yarı finallerin oynanacağı Turkcell Süper Kupa'ya günler kala Galatasaray ve Trabzonspor'dan TFF'ye erteleme talebi geldi.

        İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ifade edildi. Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

        TARAFTAR İLGİSİ DÜŞÜK KALDI

        Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan 2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü de Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Biletlerin satışa sunulmasına rağmen şu ana kadar Galatasaray - Trabzonspor maçına 5 bin biletin satıldığı ve taraftarların müsabakalara beklenen ilgiyi göstermediği belirtildi.

        Yaşanan gelişmelerin ardından TFF'nin kısa süre içinde yarı final karşılaşmalarının durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni bölüm heyecanı

        SHOW TV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi',  bu akşam yeni bölümüyle izleyenleri yeni heyecanlara sürükleyecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        Uludağ'da sıkı denetim
        Uludağ'da sıkı denetim
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?