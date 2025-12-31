Galatasaray ve Trabzonspor'dan Süper Kupa için TFF'ye erteleme talebi!

5-6 Ocak tarihlerinde yarı finallerin oynanacağı Turkcell Süper Kupa'ya günler kala Galatasaray ve Trabzonspor'dan TFF'ye erteleme talebi geldi.

İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ifade edildi. Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.