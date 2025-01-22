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        Galatasaray Wilfried Zaha'yı Charlotte'a kiraladı!

        Galatasaray, sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın kiralık sözleşmesinin feshedildiğini, aynı zamanda Fildişi Sahilli yıldızın MLS temsilcisi Charlotte FC'ye Ocak 2026'ya kadar kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 17:10 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:21
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        Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremeyen Wilfried Zaha, sezon başında Olimpik Lyon'a kiralamıştı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve MLS ekibi Charlotte FC'ye kiralandığını açıkladı.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olympique Lyonnais SASU ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun, Charlotte FC'ye 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır.

        Bu anlaşmaya göre:

        * Charlotte FC, kulübümüze 2.800.000 USD tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

        * Futbolcu, ücretlerinin net 2.376.000 EUR'luk kısmından feragat etmiştir.

        * Futbolcunun, Charlotte FC ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzayacaktır.

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        Kiralama süresinin uzaması durumunda;

        * Charlotte FC, kulübümüze 1.300.000 USD ek geçici transfer ödemesi yapacaktır.

        * Futbolcu, ücretlerinin net 800.000 EUR'luk kısmından feragat edecektir.

        Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 1.100.000 USD tutarında performans bonusları ödeyecektir.

        Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu'nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte FC, kulübümüze maksimum 150.000 USD tutarında performans bonusu

        ödeyecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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