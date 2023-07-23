Galatasaray, Wilfried Zaha'yı resmen açıkladı Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi

Galatasaray, Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

UZUN ZAMANDIR FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORDU

Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu Wilfried Zaha, kendisine Crystal Palace'tan da bir sözleşme uzatma teklifi yapılmasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

30 yaşındaki Fildişili forvet, geçen sezon İngiltere Premier League'de Crystal Palace formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol ve 2 asist kaydetti.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Cardiff City ve Crystal Palace formalarını terleten 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace formasıyla çıktığı 458 maçta takımına 166 gollük katkı (90 gol - 76 asist) sağladı. Tam adı Dazet Wilfried Armel Zaha olan yıldız futbolcu, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor.