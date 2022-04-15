AA

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Dinamo Kiev maçında ilk 11'de yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise idmana küçük sahada ısınma ve topla mobilite çalışmaları ile başladı. Büyük sahada istasyon ve şut çalışmasıyla süren antrenman, pozisyon oyununun ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed idmanın büyük bir bölümünde takımla çalıştı. Sofiane Feghouli ise kendisi için hazırlanan özel program çerçevesinde takımdan ayrı çalıştı.