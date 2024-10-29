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        Galatasaray yönetiminden prim müjdesi!

        Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da kutlamalar soyunma odasına taştı. Başkan Dursun Özbek, torunuyla birlikte soyunma odasına indi ve oyuncuları tebrik ederek prim müjdesini verdi

        Giriş: 29.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:08
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        G.Saray yönetiminden prim müjdesi!
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        Beşiktaş galibiyetiyle birlikte liderliğini sürdüren Galatasaray derbi zaferini coşkuyla yaşadı.

        Sezonu 5-0’lık Beşiktaş yenilgisiyle açan sarı-kırmızılılar hafta boyunca derbiye özel hazırlanmıştı.

        Elfsborg müsabakası öncesinde de odaklarının bir bölümü Beşiktaş maçında olan sarı-kırmızılı futbolcular 3 puanla da rahat bir nefes aldı.

        Maç sonunda Osimhen ve Yunus Akgün üçlü çektirirken diğer kale arkasında da Mauro Icardi deplasman tribününe dönerek üçlü çektirdi. Saha ortasında başlayan kutlamalar soyunma odasına da taştı.

        Maçın bitiminden yaklaşık 10 dakika sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de torunuyla birlikte soyunma odasına indi.

        Özbek’e yönetici İbrahim Hatipoğlu da eşlik ederken Başkan Özbek hem teknik heyet hem de futbolcuları kutladı.

        Derbi galibiyetinden ve gösterdikleri performanstan dolayı tebrik eden Özbek ayrıca prim sözü de verdi.

        Özbek’in soyunma odasında olduğu anlarda futbolcuların bazılarının çocukları da soyunma odasına indi.

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