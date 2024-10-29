Galatasaray yönetiminden prim müjdesi!

Beşiktaş galibiyetiyle birlikte liderliğini sürdüren Galatasaray derbi zaferini coşkuyla yaşadı.

Sezonu 5-0’lık Beşiktaş yenilgisiyle açan sarı-kırmızılılar hafta boyunca derbiye özel hazırlanmıştı.

Elfsborg müsabakası öncesinde de odaklarının bir bölümü Beşiktaş maçında olan sarı-kırmızılı futbolcular 3 puanla da rahat bir nefes aldı.

Maç sonunda Osimhen ve Yunus Akgün üçlü çektirirken diğer kale arkasında da Mauro Icardi deplasman tribününe dönerek üçlü çektirdi. Saha ortasında başlayan kutlamalar soyunma odasına da taştı.