Galatasaray, Zalgiris maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 24.07.2023 - 00:19
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın Litvanya’ya hareket edecek ve son antrenmanını saat 19.00’da Vilniaus LFF Stadı’nda gerçekleştirecek.