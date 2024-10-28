Galatasaray’ın beklediği gün geldi

Galatasaraylı futbolcuların uzun süredir beklediği maç geldi çattı.

Sezonu TFF Süper Kupa’daki Beşiktaş derbisiyle açan sarı-kırmızılılar sahadan tarihi hezimetle ayrılmıştı.

5-0’lık yenilgi taraftarlardan çok futbolcuları üzmüştü.

Sarı-kırmızılılar 5-0’ın izlerini silmek için konsantre bir hafta geçirdi.

Hafta içinde Elfsborg’u konuk eden Galatasaray’da gündem Avrupa maçı değil, derbiydi.

Teknik direktör Okan Buruk bunun bir lig maçı olduğunu ve intikam fırsatı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Okan Buruk, futbolcularına kazanana sadece 3 puan verildiğini hatırlattı.

Takımda sözü geçen futbolcular olan Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Mauro Icardi gibi yıldızlar hafta boyunca derbinin önemini hatırlatan konuşmalar yaptı.