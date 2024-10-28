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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’ın beklediği gün geldi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’ın beklediği gün geldi

        Sezonu 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray'da futbolcuların iple çektiği gün geldi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenerek kendilerini taraftara affettirmek istiyor.

        Giriş: 28.10.2024 - 12:04 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:04
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        Galatasaray'ın beklediği gün geldi
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        Galatasaraylı futbolcuların uzun süredir beklediği maç geldi çattı.

        Sezonu TFF Süper Kupa’daki Beşiktaş derbisiyle açan sarı-kırmızılılar sahadan tarihi hezimetle ayrılmıştı.

        5-0’lık yenilgi taraftarlardan çok futbolcuları üzmüştü.

        Hafta içinde Elfsborg’u konuk eden Galatasaray’da gündem Avrupa maçı değil, derbiydi.

        Teknik direktör Okan Buruk oyuncularına uyarılarda bulunsa da Galatasaraylı futbolcuların odağı Beşiktaş maçındaydı.

        Sarı-kırmızılılar 5-0’ın izlerini silmek için konsantre bir hafta geçirdi.

        Teknik direktör Okan Buruk bunun bir lig maçı olduğunu ve intikam fırsatı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

        Okan Buruk, futbolcularına kazanana sadece 3 puan verildiğini hatırlattı.

        Takımda sözü geçen futbolcular olan Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Mauro Icardi gibi yıldızlar hafta boyunca derbinin önemini hatırlatan konuşmalar yaptı.

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