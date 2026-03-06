Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’ın meraklı öğrencisi: Renato Nhaga! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’ın meraklı öğrencisi: Renato Nhaga!

        Renato Nhaga, Casa Pia altyapısından Galatasaray'a transfer olduktan sonra kısa sürede uyum sağlamaya çalışıyor. 18 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda mücadeleci oyunuyla dikkat çekerken, saha dışında ise tecrübeli isimlerden sürekli öğrenmeye çalışan bir "futbol öğrencisi" olarak öne çıkıyor. İngilizcesini geliştirip Türkçe öğrenmeye de başlayan genç oyuncu, bu çabasıyla takım içinde takdir topluyor.

        Giriş: 06.03.2026 - 09:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'ın meraklı öğrencisi: Nhaga!

        Casa Pia'nın altyapısından çıkıp Galatasaray gibi dev bir kulübün ateşli atmosferine adım atan Renato Nhaga, henüz 18 yaşında olmasına rağmen omuzlarındaki ağırlığın farkında.

        Peki bu genç yeteneğin, soyunma odasındaki "meraklı öğrenci" kimliği nasıl gelişiyor?

        Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Renato Nhaga, Kemerburgaz kapısından içeri ilk adımını attığında, sadece bir futbolcu olarak değil, bir potansiyel olarak gelmişti.

        Portekiz'in Casa Pia takımından Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geçiş yapan Gine-Bissaulu oyuncu, geldiği kulübün büyüklüğünün ve üzerine giydiği formanın ağırlığının fazlasıyla farkında. Bu bilinç onun saha içindeki hırçın oyun tarzıyla tezat oluşturacak şekilde saha dışında bambaşka bir kişilik sergilemesini sağlıyor.

        REKLAM

        Antrenman sahasına çıktığı an, Nhaga'nın bütün o genç çekingenliği bir kenara bırakılıyor. İkili mücadelelerden kaçınmayan, "kora kor" tabirinin hakkını veren, pes etmeyen bir savaşçıya dönüşüyor. Ancak antrenman bittiği anda, o sert mizacı yerini bambaşka bir enerjiye bırakıyor.

        Takımın tecrübeli isimlerine karşı sergilediği tutum, Kemerburgaz'daki teknik heyetin ve kaptanların en çok takdir ettiği nokta. Adeta bir "sünger" gibi; yanında duran her deneyimli oyuncudan, oyun bilgisi, saha içi yerleşim ve profesyonel yaşam standartları konusunda bir şeyler çalmaya çalışıyor.

        Sürekli soru soran ve her anını bir öğrenme fırsatına dönüştüren bir "futbol öğrencisi" o. Nhaga'nın Galatasaray’a uyum sürecindeki en büyük silahı, sadece yeteneği değil, aynı zamanda iletişime olan açlığı. Ana dili dışında İngilizcesini geliştirmek için özel mesai harcarken, bir yandan da Türkçe öğrenme sürecini hızlandırmış durumda.

        Genç futbolcu sadece fiziksel olarak değil, kültürel olarak da takıma adapte olmak için büyük çaba harcıyor. Bir yandan İngilizcesini geliştirmek için çabalarken, bir yandan da Türk kültürüne ve diline olan ilgisiyle takım arkadaşlarını gülümsetiyor.

        "Günaydın", "teşekkür ederim", "nasılsın?" gibi basit kelimeleri öğrenmiş vaziyette. Tesislerde karşılaştığı herkese Türkçe selam veren, hayatını kolaylaştıran temel kelimeleri günlük rutinine dahil eden Nhaga, bu çabasıyla yerli futbolcuların ve kulüp personelinin gönlüne girmiş durumda.

        Galatasaray teknik heyeti de genç oyuncunun bu "ağırbaşlı" ama "öğrenmeye açık" yapısından oldukça memnun. Nhaga'nın sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da Galatasaray formasına uyum sağlamış olması, onun gelecek planlarındaki yerini sağlamlaştırıyor. Genç yıldız İstanbul'un hızına kapılmadan, sadece saha içindeki gelişimine odaklanmış durumda.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Artvin'de heyelan anı cep telefonuyla görüntülendi

        Şavşat Karayolu'nda meydana gelen heyelanda yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        16 bin liradan kaçtı ama...
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Hukuki süreci başlattı
        Hukuki süreci başlattı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!