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MAICON: Galatasaray’ın kullandığı kornerlerde ne kadar etkiliyse, rakibin kullandığı köşe vuruşlarında da bir o kadar kötü… Porto’nun attığı golde ceza sahasında pozisyona seyirci kaldı. Yenilen golde en büyük hata kuşkusuz onundu.