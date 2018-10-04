Galatasaraylı futbolcular, Porto deplasmanında nasıl oynadı?
04.10.2018 - 00:54 | Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde ikinci grup maçında Porto'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılırken Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, Galatasaraylı futbolcuların performansını değerlendirdi
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'in Porto ekibine konuk oldu. Sarı-kırmızılılar özellikle ilk yarıda girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 3 puanda kaldı. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, Galatasaraylı futbolcuların performansını değerlendirdi:
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FERNANDO MUSLERA: Golde yapabileceği hiçbir şey yoktu. İlk yarıda Brahimi’nin volesini harika kurtararak her zamanki gibi kalitesini gösterdi. Son bölümde Marega’yla karşı karşıya pozisyonu da kurtaran takımını ayakta tuttu.
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MARTIN LINNES: Brahimi’yi tutma görevinin başarıyla yerine getirdi. Ancak golde arka direği tutması gerekirken, yerini boşalttı. Bu da Cimbom’a pahalıya mal oldu.
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MAICON: Galatasaray’ın kullandığı kornerlerde ne kadar etkiliyse, rakibin kullandığı köşe vuruşlarında da bir o kadar kötü… Porto’nun attığı golde ceza sahasında pozisyona seyirci kaldı. Yenilen golde en büyük hata kuşkusuz onundu.
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SERDAR AZİZ: Beklenen savunma performansını ortaya koydu. Aslan’ın kullandığı duran toplarda da ileriye çıkarak gol aradı. Ancak başarılı olamadı.
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YUTO NAGATOMO: Geldiği günden beri neredeyse her maçta takdir toplayan Nagatomo, dünkü maçta kendi standardının altında kaldı. Jesus Corona karşısında zor anlar yaşadı. Porto onun kanadından etkili oldu.
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RYAN DONK: Porto ataklarına karşı takım savunmasında önemli işler yaptı. Ancak sarı kartı olduğu için teknik direktör Fatih Terim, ilk değişikliğini Donk’u çıkararak yaptı.
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FERNANDO: Kötü oynadı denilemez. Ancak kendisinden daha iyi performans göstermesi beklenen Brezilyalı orta saha, Şampiyonlar Ligi seviyesinin altında kaldı.
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YOUNES BELHANDA: Her maç öncesi ‘Acaba bu sefer iyi oynar mı’ dedirten Belhanda, yine beklentileri karşılayamadı. Oyun kurması, takımı hücumlarda yönlendirmesi beklenirken kaçak güreşti! Sahada var mıydı, yok muydu belli değildi.
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HENRY ONYEKURU: Fatih Terim’in kontrataklarda etkili olması için umut bağladığı Onyekuru, ilk yarıda Sinan’a açtığı orta dışında pek de bir şey yapamadı. Hızını kullanayım derken, ayağından açtığı toplarla atakların gelişmesini önledi.
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GARRY RODRIGUES: BB Erzurum maçında da pek çok gol pozisyonundan yararlanamayan Rodrigues, Porto önünde de vasattı. Özellikle 1-0’dan sonra girdiği net pozisyonda topu auta vurarak izleyenlere saç baş yoldurttu.
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SİNAN GÜMÜŞ: Sakat Eren’in yokluğunda forvete geçen Sinan, maç öncesi performansı en çok merak edilen isimdi. Girilen pozisyonların hepsinde vardı. Ancak şansı yaver gitmedi.
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SELÇUK İNAN: Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok yüksek olan Selçuk, girdikten sonra sorumluluk aldı. Kariyerinin son döneminde sürekli yan ve geri pas vermesiyle eleştirilen deneyimli oyuncu, dikine paslarla atakları şekillendirdi.
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SOFIANE FEGHOULI: Oyuna girdikten sonra hareket getirdi. Ancak genel olarak takımın dinamizmi düşük olunca, Feghouli de etkili olamadı.
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YUNUS AKGÜN: 86’da oyuna dahil olan genç oyuncu, kalan bölümde kendisini göstermeyi başaramadı. Son bölümde gol arayan takımında varlık gösteremedi.
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