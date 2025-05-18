Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmayı Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, puanını 89'a çıkardı. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazandı.