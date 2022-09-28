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Galatasaraylı yıldız Dries Mertens: Napoli'yi özlüyorum

Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Belçikalı futbolcu, Napoli'yi çok özlediğini belirtip, bir gün yeniden Napoli'ye döneceğini söyledi.

Galatasaraylı yıldız Dries Mertens: Napoli'yi özlüyorum

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"NAPOLİ'Yİ ÖZLÜYORUM"

San Gennaro Ödülü'ne layık görülen Belçikalı futbolcu, video bağlantısıyla katıldığı ödül töreninde, "Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk, bugün hala bizim evimiz. Orayı ilk gördüğümüzde, bir arkadaşımın beni oraya götürdüğünü hatırlıyorum. Napoli'nin en güzel yeriydi ancak yine de restore edilmesi gerekiyordu. Evi görünce içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun tadilattı. Arkadaşım bir ay beklememi söyledi. Güvendik ve her şey yolunda gitti" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNECEĞİZ"

Bir gün yeniden Napoli'ye dönüp dönmeyeceği sorulan Mertens, "Cevabımı zaten biliyorsunuz. Eğer eşim Kat 'Evet' derse o zaman geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum. Dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorum ve Pino Daniele'nin tüm şarkılarını biliyorum, bu yüzden cevabım evet" diye konuştu.

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