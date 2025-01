Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arjantin'de ameliyatı sonrası çalışmaları başlayan Mauro Icardi hakkında konuşan Nihat Kırmızı "Mauro Icardi, inşallah bir an önce döner. Bizim oyuncumuz ve kendisi ile sürekli temastayız. Aksi söz konusu dahi olamaz. Maçlarımızı yakından takip ediyor ve İstanbul'a gelmek için can atıyor." ifadelerini kullandı.

"HER AN TRANSFER AÇIKLAYABİLİRİZ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren sarı-kırmızılı yönetici "Her an transfer açıklaması yapabiliriz. Galatasaray her an bir açıklama yapabilir. Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyorlar." açıklamasını yaptı.

"TARAFTARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Nihat Kırmızı ayrıca "İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu hepsi transfer için çalışıyorlar. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı bir transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun, transferde önemli ve güvenli adımlar atıyoruz." dedi.