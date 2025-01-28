Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı'dan transfer açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı'dan transfer açıklaması!

        Galatasaray'ın Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saraylı yöneticiden transfer açıklaması!
        ABONE OL

        Galatasaray'ın Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "ICARDI GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

        Arjantin'de ameliyatı sonrası çalışmaları başlayan Mauro Icardi hakkında konuşan Nihat Kırmızı "Mauro Icardi, inşallah bir an önce döner. Bizim oyuncumuz ve kendisi ile sürekli temastayız. Aksi söz konusu dahi olamaz. Maçlarımızı yakından takip ediyor ve İstanbul'a gelmek için can atıyor." ifadelerini kullandı.

        "HER AN TRANSFER AÇIKLAYABİLİRİZ"

        Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren sarı-kırmızılı yönetici "Her an transfer açıklaması yapabiliriz. Galatasaray her an bir açıklama yapabilir. Transferden sorumlu arkadaşlarımız yoğun bir mesai harcıyorlar." açıklamasını yaptı.

        "TARAFTARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"

        Nihat Kırmızı ayrıca "İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu hepsi transfer için çalışıyorlar. Transfer yapmak için yapsak istediğimiz an getiririz; ama biz esaslı bir transferler yapmak istiyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun, transferde önemli ve güvenli adımlar atıyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri