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Galatasasaray'da golcü operasyonu

Gelecek sezon için planlamalara başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir golcünün transferi için yönetime istekte bulundu. İsmi sır gibi saklanan oyuncu için temaslar başladı. Öte yandan İspanya ve Ekvador basınında Cimbom'un Enner Valencia ile ilgilendiği öne sürüldü

Galatasasaray

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Süper Lig’de kalan 8 maçın yanı sıra gelecek sezonun da planlamasını yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kadrosuna katılmasını istediği bir futbolcuyu yönetime iletti. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone’nin yeni sezonda durumunun belirsiz olması, Sarı-Kırmızılılar’ı santrafor konusunda hızlı davranmaya itti. Yönetim deneyimli teknik adamın istediği ve ismi sır gibi saklanan forvetle dirsek temasına girdi.

VALENCIA İDDİASI

Son günlerde İspanya ve Ekvador basınında Cimbom’un daha önce de ilgilendiği Enner Valencia’nın Galatasaray’a yakın olduğu iddia ediliyor. Oyuncunun menajeri geçtiğimiz ay Türkiye’den teklifler olduğunu doğruladı. Meksika’nın Tigres takımında forma giyen 31 yaşındaki golcü oyuncunun, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek.

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