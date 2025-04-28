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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galibiyetin şifresi duran toplar! - Galatasaray Haberleri

        Galibiyetin şifresi duran toplar!

        Galatasaray, Eyüpspor savunmasını da duran toplarla açtı. Mücadeleden 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar bu sezon duran top gol sayısını 18'e yükseltti

        Giriş: 28.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:03
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        Galibiyetin şifresi duran toplar!
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        Galatasaray, Süper Lig’in 33. haftasında karşılaştığı Eyüpspor’u 5-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

        Mücadeleye hızlı başlasa da direklere ve Berke Özer’e takılan Cimbom rakip savunma kilidini yine duran toplarla açtı.

        Karşılaşmanın 29. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı korner sonrasında Roland Sallai'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

        Sarı-kırmızılı ekip, ikinci golünü de yine Sara'nın sağdan kullandığı korner sonrasında yine benzer bir gol buldu.

        Yine Eyüpspor kalesinin önüne kullanılan köşe vuruşunda top arka direğe sekti.

        İlk golün neredeyse aynısı gibi arka direkte Kaan Ayhan’la birlikte bekleyen Torreira Eyüpspor savunmasının hatasını affetmedi ve skoru 2-0’a getirdi.

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        Galatasaray böylece bu sezon penaltılar dışında duran top üretimi 18 gol bulmuş oldu.

        Diğer yandan bu sezon oynadığı maçların 24’ünde ilk golü atan taraf olan Galatasaray bunların da büyük bölümünü duran toplarla kaydetti.

        Sarı-kırmızılılar 13 karşılaşmada skor 0-0 devam ederken ilk golünü duran top üretimiyle kaydetti.

        Galatasaray ayrıca ligde oynadığı son üç maçta da duran top golü kaydetti.

        Cimbom, Samsunspor, Bodrum FK ve Eyüpspor maçlarında duran toplardan toplamda 5 gol çıkarmayı başardı.

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