Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve Türkiye nasıl grup birincisi olur?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, grubunda oynadığı son maçta Letonya'yı sahasında 4-0 mağlup ederek söz konusu turnuvaya gitmeye hak kazandı. Artık grup liderliği için mücadele eden millilerimizin son maçı olan Galler karşılaşmasına ilişkin bilgiler ve nasıl grup birincisi olabileceğine dair ayrıntıları bir araya getirdik....
2024 yılının 14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası için artık bizim için geri sayım başladı. Elemelerde yer aldığı D Grubu'ndan turnuvaya katılma hakkı kazanan milli takımımız, şimdi grup birinciliği için mücadele edecek. İşte, konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Galler maçı ve grup birinciliği hakkında detaylar...
GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.
MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.
Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.