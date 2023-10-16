Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve Türkiye nasıl grup birincisi olur? Galler Türkiye maçı tarihi... - Futbol Haberleri

Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve Türkiye nasıl grup birincisi olur? Galler Türkiye maçı tarihi... - Futbol Haberleri

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2024 yılının 14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası için artık bizim için geri sayım başladı. Elemelerde yer aldığı D Grubu'ndan turnuvaya katılma hakkı kazanan milli takımımız, şimdi grup birinciliği için mücadele edecek. İşte, konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Galler maçı ve grup birinciliği hakkında detaylar...