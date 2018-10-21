Dünya çapında milyonlarca seyirci kitlesine ulaşan Game of Thrones'un 8. sezonunun ne zaman başlayacağı tüm seyircisi tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yapımcı şirketi HBO, resmi internet sitesinden sevilen dizinin final sezonun ne zaman başlayacağını ve kaç bölüm olarak yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla birlikte, hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonunun 2018'de yayınlanmayacağı kesinleşti. Peki, Game Of Thrones 8.sezon ne zaman başlayacak? İşte, diziye dair tüm detaylar...

GAME OF THRONES 8.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7. sezon finali 31 milyon kişi tarafından izlenen ve tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi olan Game Of Thrones'un 8. sezonunun ne zaman başlayacağı ve 8. sezonun 1. bölümünün ne zaman yayınlanacağı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki dizi severler tarafından da merak ediliyor. Fenomen dizinin yeni sezonunu beklentilerin aksine 2018 yılında yayınlanmayacak. Peki, Game Of Thrones 8. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen detaylar...

Game Of Thrones'un yapımcısı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019 olacak. Yeni sezonda 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olacak.

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