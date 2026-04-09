'Game of Thrones' oyuncusu Michael Patrick hayatını kaybetti

'Game of Thrones' dizisinde rol alan oyuncu Michael Patrick, uzun süredir mücadele ettiği motor nöron hastalığına yenik düştü. Patrick'in eşi Naomi Sheehan, Instagram'da yaptığı paylaşımda üzücü haberi duyurdu.

35 yaşında hayatını kaybeden Patrick'e Şubat 2023'te motor nöron hastalığı teşhisi konulmuştu. Bu hastalık yavaş yavaş nefes alma, yutma, çiğneme, konuşma ve yürüme gibi işlevlere yardımcı olan nöronları yok ediyor.

Michael Patrick, 'Game of Thrones'un yanı sıra 'Blue Lights', 'My Left Nut' ve 'This Town' gibi birçok başka dizide de yer aldı.