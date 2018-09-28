Hekimhan ilçesinde yaşayan lise 1. sınıf öğrencisi Gamze Sarı, 24 Eylül Pazartesi günü ailesine "Okula gidiyorum" diyerek evden çıktı. Genç kızdan bir daha haber alınamadı. İlçeden minibüse binerek kent merkezine giden genç kızın son olarak çevreyolu Emeksiz kavşağında görüldüğü kaydedilirken, genç kızın bulunması için jandarma ve polis seferber oldu.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, pazartesi gününden buyana haber alınamayan Gamze'den iyi haber geldi. Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir işletmecinin ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri, Gamze'nin Sivas'a gittiğini belirledi. Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla bulunan Sarı, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gamze'nin bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabında," Sivas valimizden iyi haberi aldık. Gamze kızımız bulundu, ailesine teslim edildi. Sivas valimiz nezdinde tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

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