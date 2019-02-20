Gamze Özçelik biyografisi

Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982'de İstanbulda doğdu. Türk oyuncu, sunucu ve model.

Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look, ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Şu an Ben Buradan Atlarım adlı yarışma programını sunmaktadır. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.

Gamze Özçelik Instagram'da hangi fotoğrafı paylaştı?

Fotoğrafın yanına da

''Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah.. Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var. #miraçkandili'' diye ekledi.

Gamze Özçelik tesettüre mi girdi?

Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik geçtiğimiz sene Nisan ayında yaptığı Afrika'nın Gana da yaptığı sosyal sorumluluk projesinden sonra Instagram hesabında yaptığı bu paylaşımla resmen Tesettüre girdiğini açıkladı. Gana da yaptığı sosyal sorumluluk projesinin akabininde yardıma ihtiyacı olan çocuklara kucak açtı ve ' Umuda Koşanlar ' derneğini kurdu.

Dernek, yardımlaşma, paylaşma, empati kurabilme ve kardeşlik olgusunu yükselterek, “komşun açken, sen tok yatma” düsturuyla, gönüllülük ve hizmet anlayışıyla, dünya üzerinde başta çocuklar olmak üzere ulaşabildiğimiz tüm mazlum düşmüş yetim, öksüz, ruhsal ve fiziksel şiddet mağduru, savaş mağduru, aç sefil, hasta insanlar, hayvanlar ve doğa ile birlikte umudu paylaşma ve yaşama amacıyla ve afet, savaş, kıtlık ve benzeri olağanüstü durumlar da kişileri birlik ve beraberliğe davet etmek, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyim, sağlık, barınma ve yatacak yer gibi maddi manevi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.

İşte Gamze Özçeliğin son hali