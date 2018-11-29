Ganalı yıldız Gyan hayal kırıklığı oldu

Süper Lig'de bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'da Ganalı yıldız Asamoah Gyan'ın performansı hayal kırıklığı oluşturdu.

2017-2018 sezonu başında Kayserispor'a transfer edilen Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, performansı yüzünden takıma katkı sağlayamıyor. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, ligde geride kalan 13 haftada istenilen seviyeye bir türlü gelemedi. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan'dan da verim alamıyor.

Geçen sezon büyük umutlarla Kayserispor'a transfer olan ancak ligi 12 maç 1 gol 424 dakika ile noktalandıran, bu sezon için kendisini affettireceğini, geçmişteki başarılı günlerine dönmeye gayret edeceğini belirterek ücretinin yarısını dahi almaktan vazgeçen Ganalı futbolcu, geride kalan 13 haftada sadece 4 maçta görev aldı ve 53 dakika forma giydi.

Asamoah Gyan, Ziraat Türkiye Kupası maçında Pazarspor'a karşı 75 dakika sahada kaldı. 1 gol atıp 2 asist yapan Gyan, taraftarının da düştü.

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