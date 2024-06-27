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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA çalışanlarına ara zam - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA çalışanlarına zam

        Garanti BBVA üst yönetimi çalışanların 2024 yılı ikinci yarı zam oranını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:16
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        Garanti BBVA çalışanlarına zam
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        Garanti BBVA üst yönetimi çalışanların 2024 yılı ikinci yarı zam oranını açıkladı.

        Bankacılık sektöründe 2024 yılı ikinci yarısı için ilk zam kararını Garanti BBVA açıkladı.

        Banka üst yönetimi çalışanların maaşına minimum yüzde 25 zam yaparken ortalama zam oranı yüzde 27,5 oldu.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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