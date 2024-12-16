Garanti BBVA faizsiz esnaf kredisi kampanyası: Garanti Bankası 0 faizli 50 bin TL'ye başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Garanti BBVA faizsiz esnaf kredisi kampanyası: Garanti Bankası 0 faizli 50 bin TL'ye başvuru nereden ve nasıl yapılır?

Garanti BBVA faizsiz esnaf kredisi veriyor: Başvuru nasıl yapılır? Garanti BBVA, esnaflara özel 50 bin TL'ye varan faizsiz kredi veriyor. Başvurusu kabul edilen esnaflar 25 bin TL kredi, 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere 50 bin TL nakdi faizsiz alabiliyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Habertürk Giriş: 16.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:24 facebook

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