Garanti BBVA Portföy'ün yeni genel müdürü Keçecioğlu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA bünyesinde 24 yıldır farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu, Garanti BBVA Portföy'ün yeni genel müdürü oldu.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdikten sonra 2000 yılında Garanti BBVA'da kariyerine başlayan Keçecioğlu, banka bünyesinde satış, pazarlama, bilgi teknolojisi (IT), müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip olan Keçecioğlu, çalışmalarını Garanti BBVA Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak sürdürecek.