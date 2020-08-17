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Garanti BBVA, Swift GPI ön doğrulama hizmetini devreye aldı

Garanti BBVA, Swift GPI Ön Doğrulama (Pre-Validation) hizmetini dünyada hayata geçiren ilk banka olduğunu açıkladı.

Garanti BBVA
HABERTURK.COM

Garanti BBVA, SWIFT’in uluslararası para transfer işlemleriyle ilgili geliştirdiği ve kontrollü ortamda pilot çalışmaları devam eden, Swift GPI Ön Doğrulama (Pre-Validation) adlı yeni hizmetine dünya genelinde entegrasyonunu tamamlayan ilk banka olduğunu duyurdu.

Entegrasyon sayesinde, transferi yapan bankaların transfer işleminin hemen öncesinde nihai alıcıya ait hesap bilgilerini SWIFT üzerinden doğrulamaları sağlanıyor ve böylece olası hatalı işlemlerin önüne geçilerek zaman ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Garanti BBVA daha önce de, SWIFT tarafından 2017 yılında başlatılan global ölçekli Global Payment Innovation’a (GPI) Türkiye’den katılan ilk banka olmuş ve yurt içi ve yurt dışındaki bankalara SWIFT aracılığıyla yapılan transfer işlemlerinin Garanti BBVA Internet Şubesi’nden takip edilebilmesini sağlamaya başlamıştı.

Giden Swift Takip Servisi (Outbound-Tracking) ile kullanıcılar, talimat verildiği andan itibaren, transferinin statüsü, hangi aracı bankada beklediği, alıcıya ulaşıncaya kadar toplam geçen süre gibi tüm detayları görüntüleyebiliyor. Ayrıca, bildirim özelliğiyle işlemin akıbetine dair anlık bilgilendirme alabiliyor.

Garanti BBVA, Giden Swift Takip Servisine ek olarak önümüzdeki aylarda Gelen Swift Takip (Inbound Tracking) Servisini de devreye alarak müşterilerine, hesaplarına gelecek para transferlerini gönderici bankadan çıktığı andan itibaren izleme imkânı sunacak.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada, müşterilerin bu hizmete Internet Şubesi veya API (uygulama programlama arayüzü) üzerinden ulaşabileceği kaydedildi

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