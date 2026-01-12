Habertürk
        Garanti BBVA'ya dijital bankacılıkta iki ödül - Para Haberleri

        Garanti BBVA'ya dijital bankacılıkta iki ödül

        Garanti BBVA, World Finance tarafından düzenlenen "Dijital Bankacılık Ödülleri 2025" kapsamında dijital bankacılık alanında iki ödüle birden layık görüldü.

        Giriş: 12.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:40
        Garanti BBVA'ya dijital bankacılıkta iki ödül
        Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, ödüllerle Türkiye'nin "Bireysel Bankacılıkta En İyi Dijital Bankası" ve "En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ünvanlarının sahibi oldu.

        Değerlendirmede, "bankanın müşteri odaklı dijital bankacılık yaklaşımı", "teknolojiyi uçtan uca deneyime dönüştürme kabiliyeti" ve "yüksek müşteri memnuniyeti" belirleyici oldu.

        World Finance, ödül programı kapsamında bankaları ve finansal teknoloji kuruluşlarını, dijitalleşme, inovasyon, müşteri deneyimi, güvenlik ve finansal kapsayıcılık kriterleri çerçevesinde değerlendiriyor.

        Yapay zeka destekli kişiselleştirme, açık bankacılık, gömülü finans ve siber güvenlik alanlarındaki uygulamalar 2025 değerlendirmelerinde öne çıkan kriterler arasında yer aldı.

        Garanti BBVA'nın dijital bankacılık yaklaşımı, "müşterilerin günlük finansal ihtiyaçlarını sezgisel, hızlı ve güvenli platformlar üzerinden karşılamayı" hedefleyen uçtan uca bir deneyim sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, dijital bankacılığı yalnızca teknoloji yatırımı olarak değil, müşterilerin hayatını kolaylaştıran bütüncül bir deneyim olarak ele aldıklarını belirtti.

        Kezik, "Radikal müşteri perspektifi anlayışımız ile müşterilerimizi dinleyen, ihtiyaçlarını öngören ve onlara gerçek zamanlı, güvenilir çözümler sunan dijital platformlar geliştiriyor ve sunuyoruz. Müşteri memnuniyeti odağımızla bu ödüle layık bulunduğumuz için gururluyuz." ifadelerini kullandı.

