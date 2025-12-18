Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.321,63 %0,31
        DOLAR 42,7349 %0,06
        EURO 50,1761 %0,02
        GRAM ALTIN 5.942,74 %-0,34
        FAİZ 37,95 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 91,05 %-0,29
        BITCOIN 87.207,00 %1,46
        GBP/TRY 57,1922 %0,09
        EUR/USD 1,1720 %-0,18
        BRENT 59,58 %-0,17
        ÇEYREK ALTIN 9.716,37 %-0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA’dan Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için 1,7 Milyar Euro’luk Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Finansman - İş-Yaşam Haberleri

        Garanti BBVA’dan Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için 1,7 Milyar Euro’luk Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Finansman

        Garanti BBVA, Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar Euro tutarındaki finansmanda kredi vadesi boyunca "Sürdürülebilirlik Koordinatörü" olarak görev alarak, Türkiye'de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden birine imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Garanti BBVA'dan Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için finansman
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Garanti BBVA, Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar Euro'luk sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanda kredi vadesi boyunca “Sürdürülebilirlik Koordinatörü” olarak görev aldı. Türkiye’nin en önemli altyapı projelerinden birine sağlanan bu finansman, Türkiye’de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında Garanti BBVA, aynı zamanda kendi portföyünde bir ilki gerçekleştirerek ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı IRS (faiz swap) işlemini de hayata geçirdi. Türk bankalarının yanı sıra uluslararası bankalar ve kalkınma finansmanı kuruluşları dahil olmak üzere toplam 14 finansal kuruluşun yer aldığı yapının, sürdürülebilir finansal mimarinin gelişimi açısından örnek bir iş birliği modeli oluşturduğu belirtildi.

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, “İmza attığımız bu finansman modeli, Türkiye’de sürdürülebilir altyapı yatırımları için yeni bir ölçüt oluşturma özelliğine sahip. Bağımsız Ekonomik Etki Değerlendirme Raporu’na göre bu proje; doğrudan harcamalar, tedarik zinciri bağlantıları ve çalışan gelirlerindeki artış yoluyla bölgenin ekonomik katma değerini belirgin şekilde artıracak. Garanti BBVA olarak hem çevresel hem ekonomik etki yaratan bu projenin kredi vadesi boyunca sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlenmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

        İmza atılan bu Antalya–Alanya Otoyolu Projesi finansmanının, güçlü bir sürdürülebilirlik çerçevesi doğrultusunda kurgulandığı kaydedildi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda sürdürülebilir inşaat uygulamaları, yenilenebilir enerji kullanımı, EV şarj altyapısının oluşturulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi gibi alanlar projenin öncelikli sürdürülebilirlik hedeflerini oluşturuyor. Ayrıca proje, IFC Performans Standartları ve Ekvator Prensipleri gerekliliklerini referans alarak uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine örnek teşkil ediyor.

        Otoyol tamamlandığında Antalya–Alanya arasındaki yolculuk süresi 2,5–4 saatten 36 dakikaya inecek; turizm, ticaret ve bölgesel hareketlilik açısından güçlü bir ekonomik etki yaratması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler