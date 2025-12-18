Garanti BBVA’dan Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için 1,7 Milyar Euro’luk Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Finansman

Garanti BBVA, Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar Euro'luk sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanda kredi vadesi boyunca “Sürdürülebilirlik Koordinatörü” olarak görev aldı. Türkiye’nin en önemli altyapı projelerinden birine sağlanan bu finansman, Türkiye’de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında Garanti BBVA, aynı zamanda kendi portföyünde bir ilki gerçekleştirerek ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı IRS (faiz swap) işlemini de hayata geçirdi. Türk bankalarının yanı sıra uluslararası bankalar ve kalkınma finansmanı kuruluşları dahil olmak üzere toplam 14 finansal kuruluşun yer aldığı yapının, sürdürülebilir finansal mimarinin gelişimi açısından örnek bir iş birliği modeli oluşturduğu belirtildi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, “İmza attığımız bu finansman modeli, Türkiye’de sürdürülebilir altyapı yatırımları için yeni bir ölçüt oluşturma özelliğine sahip. Bağımsız Ekonomik Etki Değerlendirme Raporu’na göre bu proje; doğrudan harcamalar, tedarik zinciri bağlantıları ve çalışan gelirlerindeki artış yoluyla bölgenin ekonomik katma değerini belirgin şekilde artıracak. Garanti BBVA olarak hem çevresel hem ekonomik etki yaratan bu projenin kredi vadesi boyunca sürdürülebilirlik koordinasyonunu üstlenmekten gurur duyuyoruz.” dedi.