        Garanti BBVA'dan atıktan ATM

        Garanti BBVA’dan atıktan ATM

        Sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren Garanti BBVA'nın, atık ve hurdalardan üretilen, enerjisini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan alan özel tasarım ATM'si Erenköy Şubesi'ne yerleştirildi

        Giriş: 04.02.2026 - 15:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:38
        Garanti BBVA, dönüşümü ve sürdürülebilirliği yalnızca stratejileriyle değil, kurum kültürünün içinden doğan yenilikçi fikirlerle de desteklemeyi hedefliyor.

        Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri, Erenköy Şubesi’ne yerleştirilen özel tasarımlı ATM oldu. Tamamı atık ve hurdadan üretilmiş malzemelerle giydirilen, enerjisinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan alan bu ATM, bir Garanti BBVA çalışanının küçük bir fikriyle başladı.

        ATM’nin kabini, bankanın farklı şube ve merkezlerinden toplanan atık ve hurdalardan elde edilen malzemelerle hazırlandı. Yüzeyinin yüzde 83’ü metal ve elektronik atıklardan, yüzde 8’i dönüştürülmüş kâğıt ve kartondan, yüzde 4’ü ise dönüştürülmüş plastikten oluşuyor. Bir zamanlar işlevini tamamlamış parçalar, bugün milyonlarca insanın temas ettiği bir finans teknolojisi ürünü olarak yeniden hayat buluyor.

        "Yenilik ve dönüşüm, kurum kültürünün içinden doğuyor"

        Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi "Garanti BBVA’da sürdürülebilirliği, yalnızca stratejik bir hedef olarak değil, tüm iş yapış biçimlerimize yerleşmiş bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Bu ATM projesinin en kıymetli yanı, bir çalışanımızın fikriyle başlamış olması. Yeniliğin, işin içinde olup, merak ve cesaretle deneyen ekiplerle büyüdüğüne inanıyoruz. Çalışanlarımıza fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri ve denemekten çekinmeyecekleri bir alan açtığınızda, inovasyon da doğal biçimde gelişiyor. Bu proje de, Garanti BBVA’da insan odağını, yaratıcılığı ve sürdürülebilirliği bir araya getiren kurum kültürümüzün güçlü bir yansımasıdır."

