Garanti Bankası yoluna Garanti BBVA olarak devam edecek. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na( KAP) gönderilen açıklamada "Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin "Garanti BBVA" işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı. İspanyol BBVA yüzde 49.85 oranındaki hissesyle Garanti Bankası'nın hakim ortağı konumunda bulunuyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Garanti Bankası'ndan geçtiğimiz ay konuyla ilgili bir açıklama yapılmış ve "Garanti'nin bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu, yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, dinamik ve dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosu ile faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda tek bir global markaya, "BBVA"ya dönüşüyor" denilmişti. Yapılan açıklamaya göre BBVA Grubu, Meksika'da BBVA Bancomer, Arjantin'de BBVA Frances, ABD'de BBVA Compass ve Peru'da BBVA Continental markalarıyla faaliyet gösteriyordu. Söz konusu dönüşümle birlikte artık tüm pazarlarda, BBVA isminin yanındaki ikinci markasını kaldırarak sadece BBVA markasını kullanacak.

HİZMETLER GLOBALLEŞİYOR

Geçen ayki açıklamada bunun yanında şu bilgiler verilmişti: "Bu adım, kullanıcıların dijital bir kurumda aradıkları tutarlı müşteri deneyimi beklentilerine de hizmet ediyor. Ayrıca bununla birlikte, BBVA'nın ürün ve hizmetlerinin birçoğu global kullanıma sunularak, faaliyet gösterdiği pazarlara uygun olarak uyarlanabilecek."