Garantör üniversite nedir, ne demek? Üçüncü üniversite ne anlama geliyor? Garantör üniversiteler hangileri?

GARANTÖR ÜNİVERSİTELER ÜCRETLİ Mİ?

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri Devlet üniversitesine ödemeye devam eder. Eğitim öğretim ücreti faaliyeti durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun öğretim ücreti üzerinden her eğitim öğretim yılında TÜFE oranında artırılır ve peşin veya taksitle ödenebilir.

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin ödediği eğitimöğretim ücretleri, öğrencinin eğitime devam ettiği garantör veya üçüncü üniversiteye ait ayrı bir hesaba yatırılır.

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücretini peşin ödediğini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen evrak gibi belgelerle ispatlayan öğrencinin kaydını sildirmesi, dondurması ya da eğitim öğretimine garantör üniversitede/üçüncü üniversitede devam etmek istemesi halinde ilgili yıla ait ek eğitim öğretim ücreti talep edilemez.

Türkçe eğitim öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde burslu öğrenci olsa bile hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamı ödenir.

Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencilerinin staj, yaz öğretimi, bütünleme veya tek ders sınavına ilişkin işlemleri garantör ve/veya üçüncü üniversite tarafından düzenlenir. Garantör üniversite/üçüncü üniversite tarafından yaz öğretimi yapılmaması durumunda tercih edeceği başka bir yükseköğretim kurumunda yerleştirildiği üniversitenin de kabul etmesi halinde yaz öğrenimini yapabilir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile belirli oranlarda burs kazanarak faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin şart uygulanır. Bunun dışındaki burs, yurt, yemek gibi ilave desteklerin sağlanması noktasındaki karar yetkisi garantör ve/veya üçüncü üniversiteye aittir.