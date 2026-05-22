Garantör üniversite nedir, ne demek? Üçüncü üniversite ne anlama geliyor? Garantör üniversiteler hangileri?
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasının ardından öğrencilerin hangi üniversitelere yerleştirileceği ve "garantör üniversite" sisteminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. YÖK tarafından yapılacak resmi açıklamalar beklenirken, öğrencilerin eğitim haklarının korunmasına yönelik süreç de yakından takip ediliyor. Özellikle "Garantör üniversite nedir?", "Üçüncü üniversite ne anlama geliyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte bilgiler...
GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?
Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde idaresinin, faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerinin de aktarılacağı kuruluş aşamasında Devlet üniversitesinin yetkili organınca karara bağlanarak belirlenen Devlet üniversitesini ifade ediyor. Bilgi Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek.
ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTE NE ANLAMA GELİYOR?
Üçüncü Üniversite: Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili programlarında kayıtlı tüm öğrencilerin aktarımının ve eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi hususlarında garantör Devlet üniversitesinin kapasitesinin yeterli olmadığı durumda öğrencilerinin aktarılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Devlet üniversitesini ifade eder.
ÖĞRENCİLER NEYE GÖRE YERLEŞTİRİLİR?
Aynı anda birden fazla vakıf yükseköğretim kurumunun kapatılması halinde; kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin tercihlerine yerleştirilmesinde öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanı dikkate alınır ve tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanından düşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılır.
Öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması halinde taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilir. Öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilir. Yeniden yerleştirilmeler ile ilgili bu yönerge kapsamında bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
GARANTÖR ÜNİVERSİTELER ÜCRETLİ Mİ?
Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencileri, her türlü eğitim öğretim ücretlerini, eğitime devam edecekleri Devlet üniversitesine ödemeye devam eder. Eğitim öğretim ücreti faaliyeti durdurulan vakıf yükseköğretim kurumunun öğretim ücreti üzerinden her eğitim öğretim yılında TÜFE oranında artırılır ve peşin veya taksitle ödenebilir.
Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinin ödediği eğitimöğretim ücretleri, öğrencinin eğitime devam ettiği garantör veya üçüncü üniversiteye ait ayrı bir hesaba yatırılır.
Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna eğitim öğretim ücretini peşin ödediğini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen evrak gibi belgelerle ispatlayan öğrencinin kaydını sildirmesi, dondurması ya da eğitim öğretimine garantör üniversitede/üçüncü üniversitede devam etmek istemesi halinde ilgili yıla ait ek eğitim öğretim ücreti talep edilemez.
Türkçe eğitim öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde burslu öğrenci olsa bile hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamı ödenir.
Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencilerinin staj, yaz öğretimi, bütünleme veya tek ders sınavına ilişkin işlemleri garantör ve/veya üçüncü üniversite tarafından düzenlenir. Garantör üniversite/üçüncü üniversite tarafından yaz öğretimi yapılmaması durumunda tercih edeceği başka bir yükseköğretim kurumunda yerleştirildiği üniversitenin de kabul etmesi halinde yaz öğrenimini yapabilir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile belirli oranlarda burs kazanarak faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin şart uygulanır. Bunun dışındaki burs, yurt, yemek gibi ilave desteklerin sağlanması noktasındaki karar yetkisi garantör ve/veya üçüncü üniversiteye aittir.