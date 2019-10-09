Garcinia Cambogia; Güneydoğu Asya’ya özgü, küçük kabak şeklinde meyveleri olan bir bitkidir. Hint hurması olarak da bilinmesine rağmen, Asya’da, yemeklerin içine ekşi olarak tat katmak amaçlı uygulanmaktadır.

ABD’de çalışmalarını sürdüren Ünlü Türk doktoru, Mehmet Öz’ün programında yaptığı açıklamaya göre; en etkili yağ yakıcılardan biridir. Diyet ve egzersiz yapmadan kişilerin kilo vermesini sağlamaktadır.

Günümüze kadar Garcinia Cambogia’nın zayıflama etkisi ile ilgili laboratuvar hayvanları üzerinde deney yapılmıştır. Araştırmalar da devam etmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılmış olan araştırmalara istinaden, bu bitkinin yağ oluşumuna neden olan; “Citrate Lyase” enzimini baskılayarak, vücudumuzun ekstra karbonhidrat ve yağ üretimi engelleyerek önlemektedir. Yapılan başka bir araştırmada ise; Garcinia Cambogia’nın serotonin seviyesini yükselterek, iştahın azalmasını sağladığı görülmüştür.

Bazı kişilerin katılması sonucunda bir takım araştırmalar yapıldığı ancak sonuçlar farklılık gösterdiği için henüz net bir sonuca ulaşılamamıştır.

Ancak ABD Purdue Üniversitesinin araştırmalarına göre; diyet yaparken Garcinia Cambogia kullanımı, kullanmayan kişilere oranla daha fazla olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Araştırmalar devam ettiğinden dolayı, Garcinia Cambogia’nın tam olarak ne etkide ve ne şekilde kilo vermede etkili olduğu net olarak belirlenmemiştir.

Araştırmaların sonuçlanması ile kullanılması daha uygun olacaktır.