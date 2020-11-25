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HaberlerSağlıkGargara koronavirüs için çözüm değil - Haberler
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Gargara korona için çözüm değil

Koronavirüs salgınından korunmak için birçok uzman farklı görüş ve önerilerde bulunuyor. Bunlardan biri de ağız temizliği için gargara kullanımı. Ancak uzmanlar ağız gargarası kullanmanın koronavirüsten korunmak için bilimsel bir çözüm değil tedbir olabileceğine vurgu yapıyor

Gargara koronavirüs için çözüm değil - Haberler
Gargara korona için çözüm değil
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DHA

Ağız gargaralarının koronavirüs salgınına karşı birebir koruma etkisi olmasa da dolaylı olarak destekleyici olduğunu söyleyen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay, "Ağız içi gargaraları bugünlerde farklı bir gündemle karşımıza geldi. Gündelik olarak kullanılan ağız gargaralarını biz hekimler diş eti sağlığını korumak, ağız hijyenini en üst seviyede tutmak için hastalarımıza öneriyoruz. Ancak son zamanlarda koronavirüse karşı ağız gargaralarının etkinliği söz konusu oldu. Konuyla ilgili bazı veriler yayınlanmaya başladı. Bu verileri çözüm olarak ele almak için henüz çok erken. Ağız gargaraları ile ilgili en son Cardiff Üniversitesinde bir araştırma yapıldı. Bu araştırmayı kabul edebilmemiz için araştırmanın klinik ortamlarda yapılmış olması gerekir. Söz konusu araştırma ağız gargaralarının içinde bulunan etken maddelerinin birebir virüsle temas ettiğinde etkin olduğu belirtiliyor. Ağız ortamında bulunan birçok bakteri ve virüsün varlığını kabul ediyoruz. Gargara kullanımı da ağızda bulunan bakteri veya virüslerin azalmasına katkı sağlayacaktır. Virüs ve bakteri oranının azaltılması bile genel sağlığa katkı sağlayacaktır. Birebir koruma olmasa da dolaylı olarak destekleyicidir" dedi.

"AĞIZ GARGARALARI KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE DESTEKLEYİCİ OLARAK GÖRÜLMELİ"

Ağız gargarası kullanmaktan zarar gelmeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Sunay, "Maske, mesafe ve hijyen gibi süreçleri bir kenara bırakıp sadece bir ağız gargaralarından medet ummak doğru değil. Ağız gargaraları koronavirüs salgını sürecinden destekleyici olarak görülmeli. Ağız gargarası kullanmaktan zarar gelmez. Ağız gargaralarını maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanında tamamlayıcı olarak kabul edebiliriz" ifadelerini kullandı.

"MASKE, MESAFE VE HİJYEN ÜÇLÜSÜNE GARGARA KULLANIMI DA EKLENEBİLİR"

Koronavirüsün tedavisiyle ilgili kesin kanıtların olmadığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Mehmet Kadir Göktürk, "Cardiff Üniversitesinde setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının laboratuvar ortamında çalışıldığını ve tükürükteki virüslere etki etiğine ilişkin çalışmalar söz konusu. Ancak koronavirüsün tedavisiyle ilgili kesin kanıtlar söz konusu değil. Maske, mesafe ve hijyen gibi günlük rutinlerimizin içerisine gargara kullanımı da ekleyebiliriz" diye konuştu.

"GARGARA KULLANIMI TEK BAŞINA BİR TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİLDİR"

Ağız gargaralarının virüslerin protein yapılarını etkileyerek bakterilerin çoğalması önlediğini söyleyen, Uzm. Dr. Göktürk, "Ağız gargarası kullanımı sadece koronavirüsü değil aynı zamanda diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarının da işini zorlaştırır. Bu sebepten gargara yapmak tavsiye edilebilir. Ama şunu unutmamak gerekir, gargara kullanımı tek başına bir tedavi yöntemi değildir. Gargaralar virüslerin protein yapılarını etkileyerek çoğalması önler. Kesin olarak virüsü yok etmez. Gargara kullanımı günümüzde tuzlu suyla da yapılmakta. Bu yüzden günlük pratiklerimiz içerisinde ağız gargarası kullanılabilir" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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