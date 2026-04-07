Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Garou'dan 'Best Of' konseri

        Fransız müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Garou, kariyerinin en sevilen hitlerini ve yeni albümünden özel parçaları bir araya getirdiği "The Best Of" konseriyle 16 Eylül'de Türkiye'de müzikseverlerle buluşuyor

        Giriş: 07.04.2026 - 17:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransız müziğinin en güçlü ve etkileyici seslerinden Garou, romantik ve karizmatik sahne duruşuyla Türkiye’ye geri dönüyor. “Belle”, “Gitan”, “Sous le vent” ve “Seoul” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran sanatçı, “The Best Of” turnesi kapsamında izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

        25 yılı aşkın kariyeri boyunca uluslararası başarıya imza atan Garou’nun dönüm noktalarından biri, dünya çapında büyük yankı uyandıran Notre-Dame de Paris müzikali oldu. Quasimodo rolüyle sahneye çıkan sanatçı, performansıyla yalnızca müzikalin değil, müzik dünyasının da en ikonik isimlerinden biri hâline geldi. Bu rol, Garou’nun global ölçekte tanınmasını sağlayarak kariyerinde yeni bir kapı araladı.

        Sanat yaşamı boyunca Cirque du Soleil sahnesinde sergilediği performanslar ve Céline Dion başta olmak üzere dünya yıldızlarıyla gerçekleştirdiği düetlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Garou, sahnedeki enerjisi ve güçlü yorumuyla her konserini benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.

        Bu özel konserde sanatçı, kariyerinin en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümü Un Meilleur Lendemain’den parçaları da seslendirecek. Kendi yaşamından ve duygularından ilham alan albüm; tutkulu aşklar, unutulmaz anlar ve kişisel hikâyelerle dinleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor.

        Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        #Garou
        #Biletinial
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
