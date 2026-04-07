Garou'dan 'Best Of' konseri

Fransız müziğinin en güçlü ve etkileyici seslerinden Garou, romantik ve karizmatik sahne duruşuyla Türkiye’ye geri dönüyor. “Belle”, “Gitan”, “Sous le vent” ve “Seoul” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran sanatçı, “The Best Of” turnesi kapsamında izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

25 yılı aşkın kariyeri boyunca uluslararası başarıya imza atan Garou’nun dönüm noktalarından biri, dünya çapında büyük yankı uyandıran Notre-Dame de Paris müzikali oldu. Quasimodo rolüyle sahneye çıkan sanatçı, performansıyla yalnızca müzikalin değil, müzik dünyasının da en ikonik isimlerinden biri hâline geldi. Bu rol, Garou’nun global ölçekte tanınmasını sağlayarak kariyerinde yeni bir kapı araladı.

REKLAM

Sanat yaşamı boyunca Cirque du Soleil sahnesinde sergilediği performanslar ve Céline Dion başta olmak üzere dünya yıldızlarıyla gerçekleştirdiği düetlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Garou, sahnedeki enerjisi ve güçlü yorumuyla her konserini benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.

Bu özel konserde sanatçı, kariyerinin en sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümü Un Meilleur Lendemain’den parçaları da seslendirecek. Kendi yaşamından ve duygularından ilham alan albüm; tutkulu aşklar, unutulmaz anlar ve kişisel hikâyelerle dinleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor.

Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.