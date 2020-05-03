Fenerbahçe koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in başlamasını beklerken gelecek sezon planlaması konusunda da hareketli saatler yaşıyor. Takımda kiralık olara forma giyen Garry Rodrigues için, kulübü Al İttihad'dan flaş bir açıklama geldi. Başkan Anmar Al-Haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon takıma geri dönmesini düşündüklerini söyledi. Al-Haili konuyla ilgili "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler" ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.