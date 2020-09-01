Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'a gitmesi beklenen Garry Rodrigues için bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'dan açıklama geldi. Sporx'te yer alan habere göre Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a transfer olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi.

"RODRIGUES'İ GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.