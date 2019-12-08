Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Garry Rodrigues, Gençlerbirliği maçında oldukça etkili bir performans sergilemesine rağmen, istediği golü bir türlü atamadı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; rakibe oldukça zor anlar yaşatan, Fenerbahçe'nin pekçok tehlikesinde önemli rol oynayan, yine birçok önemli pozisyonu bizzat hazırlayan isim olan Garry Rodrigues, birçok şans yakalasa da topu ağlarla buluşturamadı.

Bu durumdan dolayı ufak da olsa bir burukluk yaşayan Yeşil Burun Adalı furbolcuyu arkaşları teselli ederken, "Bu hafta 5 gol attık. Bu hafta gol atmaman sorun değil. Önümüzdeki hafta bu defa sen sahneye çıkarsın" gibi ifadeler kullandılar. Maç boyunca sürekli arayışta olan ve tehlikeler yaratan son olarak da gol konusunda siftah yapamadığı için adeta strese giren takım arkadaşı Kruse'ye boş kaleye gol attıran Garry, teknik heyetin de maç sonunda övgüsünü aldı.

Maç boyunca tam 4 tane şut pası çıkaran Garry Rodrigues, ayrıca rakip kaleyi 5 kez yoklarken bunların 3'ünde isabet sağlamayı başardı. Ligde attığı 3 golle Vedat Muriç'ten sonra takımın en golcü oyuncusu konumunda da bulunan Garry Rodirigues, bu sayısı çok daha yukarı çıkarabileceğini düşünüyor.