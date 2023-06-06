Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaşiye Suresi okunuşu ve anlamı: Gaşiye Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Gaşiye Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 26 ayettir. Gaşiye, kaplayıp bürüyen demektir. Surede başlıca, cehennemliklerle cennetliklerin ahiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah’ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi anlatılmaktadır. Gaşiye Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Gaşiye Suresi Okunuşu ve Anlamı: Gaşiye Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Gaşiye Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Gaşiye Suresi, Kur'an'ın 88. suresidir. Sure, 26 ayetten oluşur. Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini ilk ayette geçen ve örten, bürüyen, kaplayan anlamına gelen gaşiye kelimesinden alır. Kıyamet, cehennem, cennet, cehennem ve ibret alınması gereken nesnelerden bahseder. Gaşiye Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Gaşiye Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Gaşiye Suresi Okunuşu ve Anlamı: Gaşiye Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Gaşiye Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.

    2.Vücuhün yevmeizin haşi'atün.

    3.'Amiletün nasıbetün.

    4.Tasla naren hamiyeten.

    5.Tüska min 'aynin aniyetin.

    6.Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.

    7.La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.

    8.Vücuhün yevmeizin na'ımetün.

    9.Lisa'yiha radıyetün.

    10.Fiy cennetin 'aliyetin.

    11.La tesme'u fiyha lağıyeten

    12.Fiyha 'aynün cariyetün.

    13.Fiyha sürürin merfu'atün.

    14.Ve ekvabün mevdu'atün.

    15.Ve nemariku masfufetün.

    16.Ve zerabiyyü mebsusetün.

    17.Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.

    18.Ve ilessemai keyfe rufi'at.

    19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.

    20.Ve ilel'ardı keyfe sutihat.

    21.Fezekkir innema ente müzekkirün.

    22.Leste'aleyhim bimusaytırin.

    23.İlla men tevella ve kefere.

    24.Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.

    25.İnne ileyna iyabehüm.

    26.Sümme inne 'aleyna hısabehüm.
  • Gaşiye Suresi Okunuşu ve Anlamı: Gaşiye Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Gaşiye Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1.Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

    2.O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

    3.Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.

    4.Kızgın ateşe girerler.

    5.Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

    6.Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.

    7.O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.

    8.O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.

    9.Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.

    10.Yüksek bir cennettedirler.

    11.Orada hiçbir boş söz işitmezler.

    12.Orada akan bir kaynak vardır.

    13, 14, 15, 16.Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.

    17.Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!

    18.Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!

    19.Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!

    20.Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!

    21.Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.

    22.Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.

    23, 24.Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

    25.Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.

    26.Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
  • Gaşiye Suresi Okunuşu ve Anlamı: Gaşiye Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Gaşiye Suresi Konusu

    Surede cehennemliklerle cennetliklerin ahiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah’ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir.

    Gaşiye Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci suredir. Zariyat suresinden sonra, Kehf suresinden önce Mekke’de inmiştir.
  • Gaşiye Suresi Okunuşu ve Anlamı: Gaşiye Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Gaşiye Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Kıyamet, dehşetiyle her şeyi kuşatıp sardığı için istiare yoluyla ona “kaplayan, bürüyen” anlamında gaşiye denmiştir (Zemahşeri, IV, 246). İbrâhim suresinin 50. ayeti dikkate alınarak gaşiye kelimesinin “ateş” anlamına geldiği de söylenmiştir (Şevkani, V, 499).

    Müfessirler 2 ve 3. ayetlerde, zillet kaplayacağı ve yorgun bitkin düşeceği bildirilen “yüzler”le inkârcıların kastedildiğini söylemişlerdir. Onlar dünya hayatında büyüklük taslayıp inkâr bataklığına saplandıkları, müminleri küçümsedikleri, peygamberin davetini kabul etmeyi ve müminlerle eşit konumda bulunmayı kendilerine yediremedikleri için kıyamet gününde yüzlerini korku bürüyeceği; çektikleri sıkıntı ve cezadan dolayı bitkin bir halde bulunacakları ifade edilmektedir. 4. ayet inkârcıların gireceği cehennemin son derece sıcak ve kızgın olduğunu, 5. ayet ise orada kendilerine serinletici içecek yerine aşırı derecede sıcak sıvılar verileceğini bildirmektedir. 6-7. ayetlerde inkârcılara verilecek yiyeceğin kuru dikenden ibaret olacağı, ihtiyacı karşılamayıp çektikleri elem ve ıstırabın artmasından başka bir şeye yaramayacağı haber verilmektedir. Cehennemliklerin yiyecek ve içecekleri burada anlatılanlardan ibaret değildir. Meselâ Saffat suresinin 62, 67. ayetlerinde yiyecek olarak “zakkum ağacı”ndan, içecek olarak kaynar su karışımı bir sıvıdan; Muhammed suresinin 15. ayetinde bağırsakları parçalayıcı bir içecekten, Hakka suresinin 36. ayetinde cehennemde yananların bedenlerinden akan sıvıdan söz edilmiştir. Bu örneklerde de görüldüğü üzere Kur’an’da, genellikle insanlarda belirli bir çağrışım yapması ve sonuçta bir korku ve kaygı uyandırıp günahlardan uzaklaşmaya teşvik etmesi için cehennem ve oradaki şartlar dünya hayatında korku, acı, nefret, tiksinti vb. duygular veren bazı olaylar, durumlar, maddeler için kullanılan kelimelerle, isimlerle anılmış, bu yönde tasvirler yapılmıştır. Ancak yeri geldikçe ifade edildiği gibi (meselâ bk. Mutaffifin 83/22-28) ahiret hayatı gayb âleminden olduğu için orayla ilgili tasvirlerden mutlaka kelime ve sözlerin ifade ettiği dış manayı anlamak ve böylece oradaki nimet veya sıkıntıların da dünyadakilerin aynısı olduğu gibi bir sonuca varmak gerekmez. Müminler bunlara inanır, mahiyetini ise Allah’ın bilgisine havale ederler; mahiyeti ne şekilde olursa olsun, son derece ağır olacağında kuşku bulunmayan uhrevî cezanın her türlüsünden kendilerini koruyacak olan bir inanç, ibadet ve ahlâka sahip olmak için çalışırlar. Sonuç olarak, Kur’an-ı Kerîm’deki bu gibi tasvirlerin asıl amacının insanlarda böyle bir dindarlık duyarlılığını geliştirmek olduğu göz ardı edilmemelidir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.