Gaşiye Suresi Kaç Ayet?

Gaşiye Suresi 26 ayetten oluşmaktadır.

Gaşiye Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

Gaşiye Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 591. Sayfada başlayıp 592. Sayfada biter ve 30. Cüzde yer alır.

Gaşiye Ne Demek?

Gaşiye kelimesi “kaplayıp bürüyen” anlamına gelmektedir.

Gaşiye Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Gaşiye suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Gaşiye suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

Gaşiye Suresi Adetliyken Okunur Mu?

Gaşiye suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.