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İstanbul Maltepe'de bir taksi sürücüsü aracına müşteri gibi binen kişi tarafından gasp edildi.
DHA'nın haberine göre olay, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre Taksici Erhan Ovaz, Sancaktepe'de bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra aracına bir müşteri bindi. Taksiye binen kişi, Ovaz'a Maltepe'de bir adresten üç kişi alacaklarını ve daha sonra Kayışdağı'na geçeceklerini söyledi. Taksiyi Büyükbakkalköy'de ıssız bir sokakta durduran kişi, bıçağını çıkarıp taksici Erhan Ovaz'ın boynuna dayadı.
TAKSİYLE KAYIPLARA KARIŞTI
Cebindeki paraları, cep telefonunu ve cüzdanı aldığı Ovaz'ı araçtan indiren gaspçı taksiyle hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede araştırma yaparken taksici Erhan Ovaz'ın ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü.
Yaşadığı korku dolu anları anlatan taksici Erhan Ovaz, "Boynuma ekmek bıçağını dayayarak cebimdeki paraları istedi. Cebimde 500 TL'ye yakın bir para vardı. Ama hırsız 300 TL kadarını aldı. Cep telefonum ve cüzdanım aracın içerisindeydi. Hırsız beni arabadan indirdi. Cezaevi firarisi olduğunu söyleyip araçla kaçtı. Ben de 'imdat' diye bağırdım. Sağolsunlar birkaç kişi gelerek yardım etti. Çok korktum bu benim ikinci gasp edilişim daha bir şey diyemiyorum" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.
'ALLAH'TAN BİR ŞEY OLMAMIŞ'
Gasp edilen taksicinin olay yerinde yardım istediği taksi sürücüsü Mehmet Kalyoncu, "Bir üniversitede müşterimi bıraktım. Yolda ilerlerken bir kişi aracımın önüne atladı. 'Aracımı gasp ettiler' dedi. Ben de bazı taksi duraklarına, arkadaşlara ve derneklere gasp edilen aracının plakasını illettim. Gasp edilen aracı arkadaşlarla birlikte arıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde aracını bulacağımıza inanıyorum. Bu arada taksici ağabeyimize Allah'tan bir şey olmamış ve durumu da gayet iyi' diye konuştu.
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