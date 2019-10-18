Gastrit nasıl anlaşılır? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Tedavisi

Gastrit mide içinde bulunan mukozanın bazı nedenler ile iltihaplanması hastalığıdır. Gastrit her yaşta görülen ve sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Ülser hastalığındaki yara gibi değil daha basit bir iltihaplanma durumudur. Ancak tedavi edilmediği taktirde ülsere dönüşebilme ihtimali vardır. Bakteriyel bir durumdan kaynaklanması nedeni ile antibiyotik tedavi sağlanarak iyileştirilme şansı yüksektir.

Gastritin Nedenleri

pylori enfeksiyonu en önemli etkenlerinden birisidir. Bu bakteri vücudun içinde barınan bir bakteri çeşididir.

Gastrit olma nedenlerinin en önemlilerinden birisi beslenme alışkanlıklarıdır.

Kötü beslenme ve buna bağlı sağlıksız alışkanlıklar(alkol) gastrit oluşumuna neden olmaktadır.

Özellikle sigara kullanmak asit salgılanmasına etki eder. Bu da gastrite neden olur.

Stres de gastrit üzerinde oldukça olumsuz etki yapan bir durumdur. Asit salgılamasını artırarak etkili olur.

Bazı ilaçlar da gastrit oluşmasında etken olabilmektedir. Aspirin, asidik asit içeren ilaçlar ve ağrı kesiciler.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği hastalıkları da gastrit oluşmasında etken olmaktadırlar.

Gastritin Belirtileri

Gastrit uzun süreli iltihap olmasına karşın çok fazla belirti vermez. Akut ve kronik olarak iki şekilde oluşur. Az belirti ile bazen ortaya çıkabilir. Ağrı, midede bulanma ve kusma şeklinde belirti gösterebilir. Bu belirti genelde kronik gastritte ortaya çıkan bir durumdur.

Akut gastrit ise, mide de basınç, yanma ve ağrı şeklinde belirir. Bulantı ve kusma da eşlik edebilir. Mide yüzeyinde alkol ve ilaçlar nedeni ile yara oluşur ve kanama yapabilir. Bu durumda kusmuk kanlı olur hatta dışkıda da siyahlık görülebilir.

Gastrit Tedavisi

Doğal yollardan gastritin tedavi edilmesi zordur. Bazı ilaçlar kullanılarak ve perhiz yapılarak ya da zararlı alışkanlıklardan uzak durarak bir iyileşme sağlanabilir. Midenin tekrar tahriş olmaması için dikkat etmek gereklidir. Özellikle aist içeren her şeyden uzak durulması şarttır. Yemeklerde mümkün olduğunca az yağlı tüketilmelidir.