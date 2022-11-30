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Financial Times gazetesinin yazısında adı geçen Gaye Su Akyol kimdir? Gaye Su Akyol şarkıları...

Gaye Su Akyol’un dördüncü stüdyo albümü “Anadolu Ejderi” dinleyiciler ile buluştu. Ünlü şarkıcı hakkında Financial Times gazetesi bir yazı yayımladı. Bu konu tartışmaya dönünce gazete yazının başlığını değiştirdi.

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  • Gaye Su Akyol kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gaye Su Akyol şarkıları ne?

    Geleneksel Anadolu müziğiyle, psikedelia, surf rock ve post-punk’ın zıtlıklarını bir araya getiren Gaye Su Akyol, dördüncü albümü Anadolu Ejderi’ni geçtiğimiz günlerde dinleyicisinin beğenisine sundu. Financial Times ise ünlü şarkıcı hakkında bir yazı yayımladı. Yazı tartışmalara sebep olunca gazete yazının başlığını değiştirdi.
  • Gaye Su Akyol kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gaye Su Akyol şarkıları ne?

    GAYE SU AKYOL KİMDİR?

    30 Ocak 1985 yılında İstanbul'da doğan Gaye Su Akyol'un babası Muzaffer Akyol'dur. İlkokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Akyol, sonrasında Yeditepe Üniversitesi'nde antropoloji bölümünü bitirmiştir. 2007 yılında buradan mezun olan ünlü isim, 2014 yılında ilk albümü Develerle Yaşıyorum'u piyasaya çıkarmıştır. 
  • Gaye Su Akyol kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gaye Su Akyol şarkıları ne?

    GAYE SU AKYOL EVLİ Mİ?

    Ünlü isim Gaye Su Akyol evli değildir ve daha önce hiç evlenmemiştir. Akyol'un bir ilişkisi olup olmadığına dair bilgi yoktur.
  • Gaye Su Akyol kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gaye Su Akyol şarkıları ne?

    GAYE SU AKYOL'UN ALBÜMLERİ

    Develerle Yaşıyorum (2014)

    Hologram İmparatorluğu (2016)

    İstikrarlı Hayal Hakikattir (2018)
  • Gaye Su Akyol kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gaye Su Akyol şarkıları ne?

    GAYE SU AKYOL'UN BABASI MUZAFFER AKYOL KİMDİR?

    1946 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Muzaffer Akyol, fantastik anlatım diliyle çalışmalar üreten bir Türk ressamdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan İDGSA (İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) resim bölümünden mezun olan Muzaffer Akyol'un eserlerinin birçoğu Beyoğlu'nda "Müze Ev" olarak adlandırılan binada sergilenmektedir.

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