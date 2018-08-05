Gaz Metan Medias - Dinamo Bucuresti maçı heyecanı

Romanya 1.Lig maçında Gaz Metan Medias ile Dinamo Bucuresti, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Gaz Metan Medias 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Dinamo Bucuresti 4 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Gaz Metan Medias, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dinamo Bucuresti, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 616 kodlu maçı oynayanlar; Gaz Metan Medias galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 2.90, Dinamo Bucuresti galibiyet oranı 1.80.

Gaz Metan Medias son hafta oynanan FC Botosani maçında 2-0 yenildi.

Dinamo Bucuresti, Sepsi karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Gaz Metan Medias, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Dinamo Bucuresti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dinamo Bucuresti, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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