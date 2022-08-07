Gazapizm'den 109 kişilik müzik ordusu! 0:00 / 0:00

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Gazapizm geçtiğimiz akşam İstanbullu dinleyicileriyle buluştu. Orhan Şallıel yönetimindeki 109 kişiden oluşan senfoni orkestrasıyla sahne alan ünlü rapçiye, şarkılarında dev bir koro ekibi eşlik etti.

Biletleri tükenen konserde sahneye apoletli kostümüyle çıkan Gazapizm, "Yıllardır hayalini kurduğum bir proje bugün gerçekleşti. Hepinize çok teşekkürler." sözleriyle konsere başladı.

MELİKE ŞAHİN SÜRPRİZİ

Gazapizm, konserde misafirlerine bir sürpriz daha yaptı. Son dönemin yükselen ismi Melike Şahin, konserde rapçinin senfoni sahnesine konuk oldu. İkilinin düet olarak müzikseverlerle buluşturacağı, sözlerini beraber hazırladıkları 'Olur Mu?' isimli şarkıyı ilk kez sahnede söyleyen Şahin ve Gazapizm, yoğun istek üzerine parçayı tekrar seslendirdi.

"BUGÜN HEP BERABER TARİHE GEÇTİK"

Kendi şarkılarından oluşan repertuarını senfoni orkestrası ve dev koroyla seslendiren Gazapizm, izleyenlere unutulmayacak bir konser deneyimi yaşattı. Melike Şahin'in yanı sıra Muhlis Berberoğlu (Bağlama), Zafer Taşdan (Duduk), Batu Şallıel (Saksafon) de Gazapizm'e konuk müzisyen olarak eşlik ettiler. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren ünlü rapçi "Bugün burada hep birlikte tarihe geçtik. Arkamda duran orkestraya ve koro ekibine teşekkürler." sözleriyle konseri noktaladı. Tezahüratlar eşliğinde sahneye dönen Gazapizm, 'Unutulacak Dünler' şarkısını da bir kez daha söyledi.