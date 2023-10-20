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        Haberler Gündem Gazeteci Elif Akkuş, 3 farklı suçlama ile tutuklandı

        Gazeteci Elif Akkuş, 3 farklı suçlama ile tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından gözaltına alınan gazeteci Elif Akkuş, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:41
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        Gazeteci Elif Akkuş tutuklandı
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce gözaltına alının ve rahatsızlandığı için hastane kaldırılan gazeteci Elif Akkuş, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifaden veren Akkuş, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede savunma yapan Akkuş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "25 yıldır TRT'de görev yapıyorum. Benim için bu ülke, bu bayrak önemli hassasiyet taşımaktadır. Hakan K. ve Sinan A.'yı tanımam, aramızda husumet de yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim" dedi. Akkuş, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma', 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklandı.

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